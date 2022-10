Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria pelerinajului din acest an la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (praznuit la 27 octombrie), organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor, va fi sporita de aducerea din Mitropolia de Veria (Grecia) a Sfintelor Moaște ale Sfantului Ierarh…

- Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou se va desfasura in acest an incepand de sambata, 22 octombrie, pana pe 28 octombrie, iar alaturi de moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena si ale Sfantului Ierarh Nectarie de la Eghina vor fi cinstite si…

- Simpozionul International de Teologie Importanța rugaciunii in viata eclesiala și personala a credincioșilor, organizat de Patriarhia Romana, prin Sectorul Teologic-Educational, in cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul a Universitații din ...

- Luni a fost binecuvantata piatra de temelie a unui centru destinat persoanelor cu probleme de auz și de vorbire. Terenul a fost oferit de Arhiepiscopia Bucureștilor. Toate serviciile vor fi suportate de Patriarhia Romana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Andrei Stratilat si a celor ce s au savarsit impreuna cu dansul doua mii cinci sute nouazeci si trei de ostasi. Acest sfant a trait in zilele imparatului Maximian. Ostindu se spre partile Rasaritului, impotriva puterii persilor,…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Miron.Acest sfant a trait in zilele imparatului Deciu 249 251 si ale lui Antipatru domnul Ahaiei. El era cu vrednicia preot bisericii, cu buna intelegere, bogat si de neam cinstit, iubit fiind si de Dumnezeu si de oameni.…