Doi tineri refugiati din Ucraina s-au casatorit in Romania (VIDEO)

Doi tineri din Ucraina, care s au refugiat in Romania, dupa inceperea razboiului, s au casatorit in localitatea Concesti din judetul Botosani. Larisa, care provine din Kiev, si Roman, care este din Cernauti, si au unit destinele in comuna din nordul judetului Botosani,… [citeste mai departe]