- Programul StratUp Nation vine cu o serie de modificari in acest an Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Programul StartUp Nation, prin care statul finanțeaza începerea unei noi afaceri, vine cu o serie de modificari în acest an, spune…

- Noutați PENSII 2022: Modificari aduse la legea pensiilor. Se majoreaza pensiile mici și se elimina inechitațile Noutați PENSII 2022: Modificari aduse la legea pensiilor. Se majoreaza pensiile mici și se elimina inechitațile – susține ministrul Vilceanu Dan Vilceanu, ministrul Investițiilor și Fondurilor…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Pitești organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție, vacante, de ingrijitoare (2 posturi) din cadrul Centrului de Ingrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești. Conditiile specifice necesare…

- Universitatea din Pitesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de execuție, vacante, de Referent de specialitate III S (2 posturi), din cadrul Centrului pentru Relații Internaționala – Biroul Erasmus+. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Start-Up Nation va exista și in acest an, a dat asigurari Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu. Ministrul a spus la finalul ședinței de Guvern de astazi ca decizia de continuare a programului a fost luata in urma analizei editiilor anterioare. „In primele doua editii…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Daniel Cadariu a declarat ca in cadrul intalnirii de marți, 8 februarie, cu reprezentanții din turism, temele dezbatute au fost schema privind atragerea turiștilor straini, prin stimularea agenților economici de a se dezvolta pe piața internaționala, noile…

- Locuri de munca in Pitești. Publitrans 2000 SA angajeaza inginer, mecanic auto, electrician auto, electrician autorizat ANRE și economist in cadrul biroului financiar-contabilitate. ”C.V. -urile și documentele care sa ateste indeplinirea condițiilor de participare se primesc prin email sau la sediul…

- 2021 a adus salarii mai mari, cu 25% mai multe joburi si un interes crescut pentru munca remote. In 2022, va creste competitia pentru talente, vor aparea noi beneficii extrasalariale, iar angajatii isi vor schimba jobul mai des, potrivit unui raport realizat de BestJobs.