- La finalul acestei saptamani incepe cea de-a 18-a ediție a Festivalului PLAI, la Timișoara. Manifestarea de anul acesta este diferita de cele precedente, fiind dedicata Programului Capitala Culturala Europeana și include numeroase experiențe și activitați inedite.

- Timp de 10 zile, in perioada 25 august – 3 septembrie, la Lugoj va avea loc o noua ediție a Festivalului „Podul de Fier”. Aflat la cea de-a doua ediție, Festivalul „Podul de Fier” este finanțat cu 253.681 de lei (aproximativ 51.000 de euro) din bugetul local al municipiului Lugoj,…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand acordurile de jazz modern, fusion și soul vor rasuna in Piața Libertații. Festivalul JAZZx va incepe miercuri, 28 iunie, in Piața Libertații. Intrarea este libera.

- Festivalul internațional „Orgile cetații” o inițiativa a asociației culturale Timorgelfest, se va desfașura la Timișoara intre 28 iunie și 6 septembrie, concertele urmand sa se desfașoare in mai multe biserici ale orașului. Programul festivalului este urmatorul: 28 iunie, ora 19:30 – Domul Romano-Catolic…

- Universitatea de Vest din Timișoara ii invita pe timișoreni la ediția a doua a „MONS Beach Volley Festival”, cel mai important festival timișorean dedicat voleiului pe plaja, care se va desfașura in perioada 23-25 iunie in Baza Sportiva CSM din Parcul Rozelor. UVT sprijina organizarea acestui eveniment…

- Festivalul internațional de literatura „Discuția secreta” a ajuns la cea de-a X-a ediție, care va incepe in acest an la Timișoara și va continua la Arad, orașul care l-a consacrat. In 14 iunie, Casa Artelor din Timișoara va gazdui, de la ora 19:00, avanpremiera timișoreana a festivalului, cu lecturi…