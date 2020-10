Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, evenimentul are loc pe durata a trei nopți, pentru a evita aglomerația și pentru a oferi tuturor șansa de a vedea expozițiile. Din programul NAG București, va prezentam 10 expoziții care promit sa ne provoace și sa ne miște.In 2020, Noaptea Alba a Galeriilor dureaza trei nopți, de pe 2…

- Suntem bucuroși sa va anunțam ca anul acesta Filiala Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania participa, in calitate de organizator local, in cadrul proiectului „Noaptea Alba a Galeriilor/ NAG – Alba Iulia”, proiect inițiat și organizat de Asociația Ephemair din București. Orașele participante…

- Noaptea Alba a Galeriilor – NAG 2020 va avea loc in acest an in trei seri consecutive, publicul fiind asteptat in spatii de arta contemporana din 11 orase din tara – Bucuresti, Alba Iulia, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Medias, Resita, Sibiu, Targu Mures si Timisoara, in weekendul 2 – 4 octombrie,…

- Grupul Banca Comerciala Romana, prin BCR, BCR Social Finance și Fundația Erste, a acordat o finanțare de 340.000 lei programului lansat de Școala informala de IT, ce vine in ajutorul persoanelor care și-au pierdut locul de munca sau au ramas in șomaj tehnic, pe fondul crizei generate de pandemia de…

- Anul acesta, cea de a treia ediție a Street Delivery va avea loc sub forma proiecte-insula, raspandite in tot orașul, sub umbrela unei teme comune: ReSoluții, in weekendul 29-30 august. Ediția de anul acesta ia forma unui eveniment-puzzle, raspandit in tot orașul și recompus online. Comunitațile vor…

- Anul acesta, cea de a treia ediție a Street Delivery va avea loc sub forma proiecte-insula, raspandite in tot orașul, sub umbrela unei teme comune: ReSoluții, in weekendul 29-30 august. Ediția de anul acesta ia forma unui eveniment-puzzle, raspandit in tot orașul și recompus online. Comunitațile vor…

- 4.000 de copii au inceput scoala, de la 1 iulie, in clasele special organizate de Salvati Copiii Romania, pentru restabilirea dreptului la educatie a elevilor care, in lipsa unei tablete si a accesului la internet, au fost lasati in afara scolii online. Citeste si: Elevii ar putea primi bani…

- 4.000 de copii au inceput deja școala, de la 1 iulie, in clasele special organizate de Salvați Copiii Romania, pentru restabilirea dreptului la educație al celor care, in lipsa unei tablete și/sau a accesului la internet, au fost lasați in afara școlii online. In cele 6 saptamani de invațare, copiii…