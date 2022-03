Începe livrarea pastilelor cu iod. Momentul în care trebuie luate acestea Alexandru Rafila iși dorește ca pastilele cu iod sa ajunga deja la populația, avand in vedere faptul ca un incident s-ar putea produse in orice moment. Ministrul Sanatații a adaugat inca sa pastilele nu trebuie luate oricand, ci intre doua si opt ore de la producerea incidentului respectiv. El a mai spus ca e posibil chiar sa nu utilizam niciodata aceste pastile, insa este bine ca romanii sa le aiba in vazul in care un astfel de conflict va izbucni. „Pentru ca un astfel de incident se poate petrece oricand – se poate petrece vinerea, sambata, duminica, seara – iar perioada optima de administrare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

