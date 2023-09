Stiri pe aceeasi tema

- Filmul Libertate, regia Tudor Giurgiu, despre Revoluția Romana, va intra pe marile ecrane din țara. Pelicula a fost premiata la Festivalul de Film de la Sarajevo și la Festivalul Internațional de Film Transilvania. In rolul principal, cel al milițianului Viorel, joaca actorul craiovean Alex Calangiu,…

- Monica Barladeanu, in varsta de 44 de ani, se menține intr-o forma de invidiat și a dezvaluit care este secretul ei. Actrița din serialul Groapa a renunțat la anumite alimente și se simte perfect.„Dulciurile de orice fel. E foarte adevarat ca nici n-a fost greu, pentru ca imi plac mai degraba alimentele…

- Producția turceasca are premiera pe 30 august, de la 20:00, la Kanal D. Serialul a fost difuzat in peste 20 de țari și are recorduri impresionante, inclusiv cea mai rapida vanzare și cea mai buna performanța a genului in anul 2022.

- Daniel Nuța este cap de afiș pentru Groapa, noul serial care incepe din toamna la Pro TV. Producția surprinde o imagine realista și dura a vieții mafiei, cu relații de familie, probleme și povești de dragoste, filmarile desfașurandu-se la Giurgiu, un oraș care deschide porțile spre Dunare și spre priveliști…

- Cantarețul Andrei Banuța face furori in industria muzicala din Romania, mai ales dupa ce a lansat melodia „Nu m-am gandit la desparțire”, o reinterpretare a piesei lui Dan Spataru. Acum, el iși face debutul și in actorie, va juca in serialul „Groapa”, care are debutul in curand la Pro TV. In varsta…

- Inca o producție romaneasca are premiera pe platforma de streaming, alaturi de blockbustere și noi sezoane ale unor seriale de succes. Din 2 august, filmul „Ramon“, cu Pavel Bartoș in rolul principal, poate vizionat pe Netflix. In perioada in care a rulat in cinematografe, comedia a avut 197.689 de…

- Tudor Istodor joaca in serialul „Groapa”, care va fi difuzat in curand la Pro TV. Actorul in varsta de 39 de ani, fiul actriței Maia Morgenstern și al lui Claudiu Istodor, il interpreteaza pe Valentin, fratele personajului principal, Sașa, care e jucat de Daniel Nuța. Maia Morgenstern și Claudiu Istodor…

- Producția de succes Narcos ajunge la Antena 1 in aceasta vara. Din 26 iunie, telespectatorii vor putea urmari in fiecare luni și marți, de la 23:00, și miercuri, de la 23:30, povestea intriganta a violentului lord al drogurilor, Pablo Escobar, conducatorul celei mai puternice organizații criminale de…