Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie finala celei de-a 63-a ediții a turneului european de fotbal organizat de UEFA (Union of European Football Associations), un moment important pentru pasionații sportului rege. Sâmbata, 26 mai 2018, de la ora 21.45, Iulius Parc devine „gazonul” pe care se va juca meciul…

- Imediat dupa victoria de titlu cu Viitorul, Dan Petrescu a anunțat ca va fi pe banca feroviarilor si in stagiunea viitoare. ”Imi doresc sa facem mai mult. Voi discuta cu patronii. Sigur, in gupele Champions League este imposibil sa ajungem, dar in grupele Europa League putem ajunge. Și aici…

- La data de 7 mai 1986, Steaua Bucuresti devenea prima echipa din Europa de Est ce castiga Cupa Campionilor Europeni. Finala contra Barcelonei s-a decis la loviturile de deaprtajare, iar Helmuth Duckadam a aparat patru penalty-uri si a intrat in Cartea Recordurilor.

- Liverpool este dupa 11 ani in finala UEFA Champions League, dupa ce a trecut de AS Roma cu 7-6 la general, 5-2 in tur și 2-4 in retur. Trio-ul lui Liverpool, Salah, Mane, Firmino, a marcat 29 de goluri, o premiera in Champions. Fiecare dintre cei trei a reușit minimum 9 goluri, alt record al competiției…

- Real Madrid - Bayern Munchen, clasicul UEFA Champions League, propune azi, de la 21:45, returul semifinalelor din acest sezon. In urma cu o saptamana, la Munchen, Realul nu a impresionat, dar a caștigat cu 2-1 și are prima șansa la a treia finala consecutiva in Liga.

- "Nu avem nicio prima. Dupa cum probabil stiti avem prime doar de calificare in Europa. L-am vazut pe domnul Geambazi la baza de antrenament, am discutat cu dansul", a spus Florin Tanase. Becali poate sa primeasca o suma frumusica de bani, in urma acestui meci. Pana in aceasta dimineata, pentru…

- Volei Alba Blaj a fost invinsa, astazi, in finala Cupei Romaniei de la Bacau, scor 1-3 (25-21, 19-25, 16-25, 23-25), de catre CSM București, care a realizat eventul național in actuala ediție. Echipa din „Mica Roma” a predat ștafeta catre rivala din Capitala care a facut dubla, campionat-cupa, lucru…

- Liverpool a facut un pas important spre finala Champions League, dupa ce a invins-o cu 5-2 pe AS Roma, in prima manșa a semifinalelor. Cu Mohamed Salah intr-o seara de grație, "cormoranii" aveau 5-0 in minutul 69, iar suporterii de pe "Anfield" erau in delir. Roma s-a trezit insa pe final de meci, iar…