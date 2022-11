Începe Festivalul Naţional de Teatru pe 5 noiembrie! Ce spectacole puteți vedea Incepe Festivalul National de Teatru pe 5 noiembrie! Cea de-a 32-a ediție a evenimentului debuteaza sambata, la Bucuresti, iar deschiderea oficiala e programata tot sambata, de la ora 16.00, la Teatrul National I. L. Caragiale din Capitala. Tema editiei din acest an a festivalului, care va avea loc in perioada 5-13 noiembrie, este „Granite fragile. Istorii fluide”. Selectia a fost realizata din peste 100 de spectacole montate in stagiunea 2021-2022, produse de teatre de stat si independente, din Bucuresti si din tara. Deschiderea oficiala a FNT 2022 este programata sambata, la ora 16,00, la Teatrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

