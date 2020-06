Începe Evaluarea Națională: condiții speciale pentru desfășurarea examenului. Ce reguli trebuie să respecte elevii Evaluarea Nationala, la care s-au inscris peste 170.000 de absolventi ai clasei a VIII-a, incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura Romana. Accesul elevilor in sali se va face pana la 8.30, dupa termometrizare, iar daca temperatura corporala depaseste 37,3 grade Celsius nu le va fi permis accesul. Pentru elevii care par a avea temperatura se recomanda termometrizarea repetata, la intervale de 2-5 minute. Cei care nu vor avea acces la examen vor putea participa la sesiunea speciala. Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD sunt umar la umar. Joc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor a opta din toata țara incep luni, 15 iunie, Evaluarea Naționala, cu proba de Limba și Literatura Romana. Libertatea va publica subiectele date la Evaluarea Naționala 2020 la Romana, care este rezolvarea corecta și baremul pe baza caruia se acorda punctajul pentru obținerea notei.Masuri…

- Potrivit ministrului, la examenul de Evaluare Naționala 2020 elevii vor putea avea acces in sala pana la ora 08.30. De asemenea, la intrare, acestora li se va lua temperatura, iar pentru a fi evitate erorile, procedura de masurare a temperaturii poate fi reluata de 3 ori. ”Ii anunț pe toți elevii și…

- Ziarul Unirea MAINE| Incepe Evaluarea Naționala 2020: Elevii sustin proba de limba romana. In ce condiții vor putea intra la examen De maine dimineața, peste 170 de mii de elevi din toata țara intra in focurile probelor de la Evaluarea Naționala. Nu inainte de a trece de triajul epidemiologic. Ministerul…

- Ministrul educației, Monica Anisie a declarat, duminica la digi24.ro, ca in sesiunile speciale de la Evaluarea Naționala și Bacalaureat se recunosc probele susținute in prima sesiune. Astfel, elevii care nu pot participa, din cauze medicale, la toate probele de la Evaluare Naționala și Bacalaureat nu…

- "Metodologia de Bacalaureat prevede posibilitatea de a susține examenul in condiții speciale. Pentru Evaluarea Naționala nu exista posibilitatea aceasta. Condiții speciale inseamna ca pot da examenul in spital sau la domiciliu, cu o comisie speciala. E o masura care s-a aplicat și in anii trecuți”,…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) si Ministerul Sanatatii au emis un ordin comun, care stabileste masuri pentru unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC. Masuri pentru organizarea activitatii in actualul context epidemiologic:…

- Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatații au emis un ordin comun, care stabilește masuri pentru unitațile/instituțiile de invațamant, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC. Masuri pentru organizarea activitații in actualul…

- Masuri de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitațile/instituțiile de invațamant, in instituțiile publice și in structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetarii Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetarii impreuna cu Ministerul…