Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din Spania, Italia, Franta si Portugalia au introdus restricții ori au intocmit un set de recomandari in contextul creșterii cazurilor de COVID, a temperaturilor extrem de ridicate și a incendiilor de vegetație.

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. De la inceputul saptamanii, mii de hectare au fost facute scrum, zeci de case distruse și mii de oameni evacuați de urgența. In…

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. Trei incendii majore de vegetație sunt greu de controlat in Croația, pentru stingerea lor fiind trimiși pompieri și militari. In…

- In unele țari din Europa au fost impuse restrictii COVID din cauza cresterii alarmante a numarului de cazuri. Turiștii trebuie sa poarte iar masca și sa respecte distanțarea fizica in mijloacele de transport in comun, dar și in spațiile publice aglomerate. In Franta sunt peste 200.000 de noi cazuri…

- Vreme extrema in vestul Europei. Franta, Spania si Portugalia se confrunta cu un val de canicula atipic pentru luna iunie. In Franta 23 de departamente sunt sub cod portocaliu de temperaturi ridicate. Si in Spania si Portugalia temperaturile au depasit 40

- Autoritatile sanitare sunt in alerta, dupa ce a fost confirmat primul caz de variola maimuței de la noi din tara. Barbatul a mers la spital dupa patru zile de la aparitia simptomelor. Potrivit Ministerului Sanatatii, a inceput deja o ancheta epidemilogica si asta pentru ca partenerul persoanei infectate…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Variola maimuței incepe sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul de sanatate din regiunea Lazio, Italia, Alessio D’Amato, a dat un comunicat prin care arata ca, in afara de cazul de astfel de variola inregistrat la Roma, acum au mai fost confirmate inca doua: „Tocmai am primit vești de la SERESMI…