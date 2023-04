Începe deszăpezirea pe Transalpina Saptamana viitoare incepe deszapezirea pe Transalpina.Mai exact, pe 2 mai utilajele Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu vor intra pe tronsonul cuprins intre Ranca și Obarșia-Lotrului. Este vorba despre tronsonul inchis in toamna anului trecut, pe perioada sezonului de iarna. DN 67 C intre Ranca și Obarșia-Lotrului este inchis oficial pana pe 1 iunie 2023. Sunt șanse mari ca anul acesta șoseaua sa fie redeschisa mult mai devreme. „2 mai vor incepe lucrarile de deszapezire pe tronsonul care este inchis. Sunt zone unde nu mai este multa zapada. Nu știm cum stam in Pasul Urdele unde de regula sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii gorjeni se pregatesc sa deszapezeasca cea mai inalta șosea din țara, Transalpina. Pe 2 mai utilajele Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu vor intra pe tronsonul cuprins intre Ranca și Obarșia-Lotrului. Este tronsonul din Transalpina care a fost inchis in toamna anului trecut, pe perioada…

- Casa parohiala din localitatea Sandulesti a fost sparta de hoți chiar in noaptea de Inviere. Hoții au au furat bijuterii in valoare de cateva mii de lei. „La data de 16 aprilie a.c., in jurul orei 1.35, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Turda au fost sesizati, de catre un barbat in varsta de 57 de…

- Iarna se da greu dusa de la munte. Daca in zonele de campie au inceput lucrari specifice perioadei calde, la munte drumarii gorjeni inca acționeaza cu utilaje cu lama și material antiderapant. Pe DN 67C, intre Novaci și Ranca, au intervenit noaptea trecuta 3 utilaje de deszapezire pentru asigurarea…

- Prefectura Suceava a transmis ca drumurile naționale din zona de munte a județului sunt deschise traficului rutier și se circula in condiții de iarna. In momentul de fața se acționeaza pe toate sectoarele de drum din administrarea Secției de Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc in vederea menținerii…

- Trei barbați dintr-o localitate din județul Dimbovița au fost prinși in caruța cu 67 de bucați de tabla metalica ondulata. ”La data de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, alaturi de jandarmi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Dambovița, in zona adiacenta…

- Inconștiența din partea unor conducatori auto care urca la Ranca fara ca vehiculele pe care le conduc sa fie echipate in mod corespunzator. Unii turiști incearca sa inșele vigilența oamenilor legii. Au fost cazuri in care au și reușit, dupa ce la control au aratat cutii goale, in care nu se aflau lanțuri.…

- In prima zi de iarna adevarata, mai multe trenuri au intarzieri semnificative, care au dus la aparitia de defectiuni sau caderi ale tensiunii. ”Trenul R 8007 va ajunge cu intarziere la Constanta, deoarece intre Sarulesti si Lehliu (firul I) i s a rupt pantograful, defectiune care a cauzat inclusiv ruperea…