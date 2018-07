Incepe conversia creditelor in franci elvetieni. A fost semnat primul contract

Incepe conversia creditelor in franci elvetieni. A fost semnat…

Banca Transilvania anunta ca a fost semnat primul contract de conversie din cadrul ofertei destinate clientilor Bancopost cu credite in franci elvetieni cu garantii imobiliare.



Potrivit institutiei bancare, in primele doua saptamani ale campaniei au avut loc 1.025 de intalniri intre echipele mixte Bancpost - BT si clientii Bancpost, ceea ce inseamna aproximativ 85 de intalniri/zi, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.



32% dintre clienti au acceptat oferta de conversie a creditelor din CHF in euro sau lei, urmatoarea etapa fiind semnarea documentelor. Campania continua…