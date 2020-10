Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe luni de incercari, Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a reușit sa incadreze un biolog in cadrul Laboratului de genetica moleculara, unde se realizeaza testele COVID. Au fost doua incercari pentru angajarea pe perioada determinata a doi biologi la Laboratorul de analize, insa nimeni…

- Opt dintre angajatii laboratorului Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc au fost testati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2, o parte dintre investigatii fiind asigurate acum pe baza unui contract cu un laborator privat.Referentul de presa al SJU Miercurea Ciuc, Kiss Edit, a precizat,…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava se pregateste sa faca testare COVID-19 si pentru persoane neinternate, dupa ce Consiliul Judetean (CJ) a aprobat achizitionarea unui nou aparat Real Time PCR cu accelerator, dar si posturile pentru noul Compartiment de biologie moleculara. Anuntul a fost facut…

- Laboratorul de genetica moleculara din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu face trei angajari. Este vorba de incadrarea a doi biologi și un asistent medical. Pana in prezent, in cadrul laboratorului, care a fost deschis in luna aprilie, au fost incadrați: un medic de laborator, un biolog…

- Autoritațile din Gorj cauta de acum soluții pentru cazarea pacienților COVID-19, in cazul in care nu vor mai fi disponibile locuri in spitale sau in alte unitați de tip medical. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Gorj, este avuta in vedere inclusiv Sala Sporturilor și alte spații…

- Situație ingrijoratoare la nivelul județului Gorj, din cauza inmulțirii cazurilor de coronavirus. In ultimele noua zile au aparut in jur de 200 de cazuri de coronavirus, aproape jumatate din total. Gorjul era pana recent intre zonele sigure din țara. Relaxarea regulilor in perioada starii de alerta…

- Mai sunt decat 14 paturi la Spitalul COVID Targu-Carbunești, pentru tratarea pacienților cu noul coronavirus. Unitatea medicala a fost desemnata de Ministerul Sanatații sa trateze exclusiv pacienți COVID. In total, sunt 200 de paturi, insa aproape toate sunt ocupate sau este vorba de secții specializate…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a inceput sa resimta efectele creșterii numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani. Stocurile de materiale de protecție și medicamentele au inceput sa se consume mult mai repede. Gorjul era printre județele cu un numar redus de cazuri raportate…