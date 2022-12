Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici va participa in urmatoarele zile la Campionatul Mondial de Natație in bazin scurt din Australia. Competiția de la Melbourne aduna la start peste 1000 de sportivi din 180 de țari.

- Dublul campion mondial in bazin olimpic David Popovici a declarat, inaintea Mondialelor in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne, ca scopul sau este sa se califice in finalele probelor in care va participa.

Pe locul doi s-a clasat Vlad Stefan Stanciu (CSA Steaua), cu timpul 3:43.76, iar pe trei a terminat Vlad Stefan Mihalache (Aqua Sport Citius Bucuresti), cu timpul 3:51.84, relateaza HotNews.ro.David Popovici a obtinut la Otopeni doua medalii de aur, la probele de 100 m si respectiv 200 m liber.La 100…

David Popovici (CS Dinamo) a castigat, duminica, medalia de aur in proba de 400 m liber din cadrul Campionatului National de inot in bazin scurt, la Otopeni.

- Daniel Martin a reușit sa cucereasca aurul in proba de 100 m mixt din cadrul Campionatelor Naționale de natație in bazin scurt Surpriza la Campionatele Naționale in bazin scurt de la Otopeni: multiplul campion mondial David Popovici a fost invins in cursa de 100 m mixt de Daniel Martin. Fost campion…

Dublul campion mondial David Popovici a fost invins de Daniel Cristian Martin in finala probei de 100 m mixt, care nu se numara printre favoritele sportivului dinamovist, sambata, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, anunța Agerpres.

Dublul campion mondial David Popovici a obtinut o victorie detasata in finala probei de 200 m liber, vineri, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, anunța Agerpres.

- David Popovici a reușit sa uimeasca o lume intreaga cu performanțele la inot. Baiatul a devenit multiplu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale și Europene de natație la doar 18 ani. Acesta revine in bazin intr-o noua competiție care cu siguranța va fi urmarita de oameni de peste tot. Federația Romana…