Au mai ramas doar cateva zile pana cand elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea Naționala (EN) 2024. Prima proba scrisa, cea la Limba si literatura romana, se va da luni. In prima zi a saptamanii viitoare. „Luni, 5 februarie, incep simularile pentru evaluarea naționala a absolvenților clasei a VIII-a 2024", a […]