Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 12 spre 13 august va avea loc cel mai spectaculos fenomen astronomic, noaptea perseidelor. Conform reprezentanților Observatorului Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din Bucuresti momentul de activitate maxima va fi usor de observat anul acesta. In aceasta perioada, curentul de meteori…

- Denumite dupa constelația din care par ca vin, Perseidele reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru ca este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an cand oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea. Fenomenul de stea…

- In aceasta perioada, curentul de meteori Perseide este foarte activ, iar momentul de activitate maxima va fi de duminica seara, incepand cu ora 22.00, pana luni. Acest moment de activitate maxima va fi foarte usor de observat anul acesta, potrivit Observatorului Astronomic. Satelitul natural al Pamantului…

- Luna august aduce, ca de obicei, apariția curentului de meteori Perseide. Denumite dupa constelația din care par ca vin, Perseidele reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. PERSEIDELE 2018 sunt o prolifica ploaie de meteori asociata…

- Cea mai lunga eclipsa totala de Luna din acest secol va avea loc vineri noaptea. Momentul va dura o ora și 43 de minute si, daca va fi senin, se va putea observa cu ochiul liber din orice colt al tarii. Sase ore si 16 minute. Atât îi va lua Lunii sa intre si sa iasa…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 - 03.00. Daca va fi senin,…

- Se apropie cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul 21. Cand va avea loc unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astrale. Astronomul Bruce McClure a spus ca eclipsa totala de Luna ce va avea loc vara aceasta va dura o ora și 43 de minute, cu 4 minute mai puțin decat durata maxima a unei eclipse.…

- Eclipsa va fi vizibila si din Romania, anunta Observatorul Astronomic Amiral Urseanu, din Bucuresti. In timpul eclipsei vom asista si la un alt fenomen, cunoscut drept Luna Sangerie: Luna trece prin umbra Pamantului si capata un culoare rosiatica. In acest an, durata eclipsei, de 1 ore si 43 de minute,…