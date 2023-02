Încep lucrările la tronsonul bulgar al interconexiunii de gaz Bulgaria-Serbia Interconexiunea de gaz Bulgaria-Serbia este o conducta de gaze care parcurge 170 km, 62 km in Bulgaria și 108 km in Serbia, cu o capacitate de transport planificata de 1,8 miliarde de metri cubi pe anși are posibilitate de curgere inversa. Bulgaria a inceput construcția porțiunii sale din Interconnector Bulgaria-Serbia (IBS), un proiect de conducta de gaze naturale care leaga Bulgaria și Serbia, anunța nsenergybusiness.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

