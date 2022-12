Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, și Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au semnat, miercuri, 7 decembrie 2022, in prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, un acord de parteneriat potrivit caruia…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Consiliul Judetean Prahova au incheiat, miercuri, un acord de parteneriat potrivit caruia administratia publica judeteana va construi drumurile necesare descongestionarii circulatiei din zonele centrale ale oraselor Comarnic,…

- Dupa 30 de ani de așteptare, incep lucrarile la drumurile care vor debloca Valea Prahovei. Consiliul Județean Prahova va construi șoselele ocolitoare ale orașelor Comarnic, Azuga și Bușteni. Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, și Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale…

- Traficul a ramas de coșmar și astazi pe drumul din București catre Valea Prahovei și Brașov. La fel și in punctele de trecere a frontierei, unde s-au format cozi de kilometri de tiruri care așteapta sa iasa din țara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza…

- Minivacanța de 1 Decembrie a fost așteptata cu sufletul la gura de romani. Cel puțin acest lucru reiese in urma analizei interesului sporit al acestora pentru a-și rezerva un sejur. Afla unde mai gasești cazare la munte pentru minivacanța de 1 Decembrie. Ultimele locuri disponibile. Minivacanța de 1…

- Realizarea unei autostrazi care sa traverseze munții ramane marea provocare a Romaniei. Cel mai aproape de finalizare este autostrada care va lega Sibiul de Pitești, in timp ce autostrada Comarnic – Brașov are șanse minime sa fie terminata in urmatorul deceniu. Cu un preț estimat la peste 8 miliarde…

- La data de 29 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina și polițiilor orașenești Azuga, Baicoi, Breaza, Bușteni, Comarnic și Sinaia au desfașurat o acțiune cu forțe marite pe raza municipiului Campina și pe raza comunelor…