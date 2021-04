Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara, a anunțat astazi ca vor incepe lucrarile de reabilitare pe Calea Bogdaneștilor. In urma consultarilor, administrația a adus cateva modificari proiectului: trotuare și piste de bicicliști mai late, iar funcționarii din cadrul Primariei vor trebui sa salveze…

- In aceste zile pornește unul dintre cele mai importante șantiere din Timișoara, cel pentru reabilitarea Caii Bogdaneștilor. Primarul Dominic Fritz a anunțat ca a fost necesara schimbarea proiectului realizat de predecesorul sau, pentru a nu se pierde finanțarea europeana. Așadar, a fost necesara adaptarea…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a avizat oferta angajanta de preluare a participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra, informeaza Romgaz prinr-un comunicat remis miercuri Bursei de la Bucuresti.

- Primaria Municipiului Timișoara deruleaza, cu fonduri europene, proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias va realiza lucrari de peste doua milioane de lei in județul Hunedoara. Entitatea contractanta intenționeaza sa incheie un contract sectorial avand ca obiect lucrari pentru „Punerea in siguranța a lucrarilor hidrotehnice aferente conductei…

- Dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, in Piața 700 din zona centrala a Timișoarei, a izbucnit un incendiu, primarul Dominic Fritz a spus ca va solicita Consiliului de Administrație demiterea lui Ionuț Nasleu din funcția de director. In replica, Ionuț Nasleu a scris o postare pe Facebook, presarata…