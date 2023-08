Stiri pe aceeasi tema

- Inca un proiect liberal prinde contur. De la 1 septembrie incep lucrarile pentru Autostrada A7, in zona Roman! Ma bucur sa vad ca o astfel de inițiativa foarte buna ia amploare, sprijinind dezvoltarea județului Neamț care, in curand, va fi traversat de doua dintre cele mai importante autostrazi ale…

- Accident rutier in cursul zilei de joi, 27 Iulie 2023, pe DN 2, in zona localitatii Sabaoani din judetul Neamt. Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de joi, 27 Iulie 2023, pe DN 2, in zona localitatii Sabaoani din judetul Neamt.In jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Opt hectare de grau, aparținand PFA Anton Marț din Pildești, au fost mistuite de flacarile unui incendiu provocat, dupa primele estimari ale pompierilor militari, de un scurt-circuit la un utilaj agricol, in timpul recoltarii. Pentru stingerea incendiului au intervenit atat echipajul SVSU Cordun, cat…

- Codul PORTOCALIU emis de meteorologi pentru județul Neamț prin care sunt anunțate intensificari ale vantului care vor depași la rafala 70…80 km/h, vijelie puternica, descarcari electrice, grindina, local averse care vor acumula 20 l/mp a produs deja pagube. Au fost vizate localitațile Roman, Cordun,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 11-07-2023 ora 17 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 11-07-2023 ora 18:10 pana la : 11-07-2023 ora 19:00 In zona : Județul Bacau: Filipești, Saucești, Negri, Berești-Bistrița, Damienești, Roșiori, Itești; Județul Neamt:…

- ■ rata de participare la examen a fost anul acesta de 98,59% ■ procentul candidaților care au reușit sa obțina medii mai mari sau egale cu 5 este de 71,27% ■ 84 de evevi nu au reușit sa ia medii peste 5, cea mai mica fiind 1,30 ■ Ministerul Educației Naționale a publicat, in cursul […] Articolul Sunt…

- ■ preot dr. Florin Țuscanu a descoperit un document care face referire a Icoana Maicii Domnului facatoare de minuni ■ este scoasa in procesiune in vremuri de restriște, inundații, seceta, etc ■ In Biserica Sfantul Nicolae de la Trifești, sfințita in anul 1798, se pastreaza Sfanta Icoana facatoare de…