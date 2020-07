Stiri pe aceeasi tema

- In Baza Sportiva Arini din Sebeș se va executa forarea unui puț de apa, printr-o investiție de aproximativ 16.500 de euro. Apa din panza freatica va asigura irigarea terenurilor de fotbal din incinta bazei dar și necesarul de apa pentru udarea plantelor și arborilor plantați pe raza municipiului. Serviciul…

- Lucrarile de construcție a unui pod din beton peste Valea Orzii, in cartierul albaiulian Oarda, au fost scoase la licitație pentru a treia oara. La primele doua licitații nu s-a prezentat nimeni, astfel ca Primaria a majorat valoarea investiției, motivand creșteri semnificative ale prețurilor practicate…

- Incepand cu primavara anului trecut, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice (SDEE) Transilvania Sud a demarat unul dintre cele mai ample și ambițioase programe de investiții din ultimii 20 de ani. Acesta presupune inlocuirea unor echipamente electroenergetice și tronsoane ale rețelei publice…

- Un barbat, de 63 de ani, din Targu Jiu, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier care a avut loc noaptea trecuta in municipiu, in localitatea component Slobozia. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat, de 50 de ani, din localitate, in timp…

- Puțul cu skip de la mina Paroșeni, parte a Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului a fost pus la pamant. 57 de ani a funcționat unitatea miniera. Puțul cu skip a fost dinamitat. Mina Paroșeni s-a inchis in luna decembrie a anului 2017. In data de 23 decembrie s-a scos ultima tona…

- Astazi, echipele Serviciului Gestionare Spații Verzi au acționat in centrul Constanței și in cartierul Tomis III iar maine vor fi prezente in zona centrala, Tomis III, Dacia și CET. Lucrarile de toaletare/corecție a arborilor se realizeaza conform Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea…

- Organizația non-guvernamentala Habitat for Humanity a dat startul unei noi campanii, “Salvam salvatorii”, care are ca scop construirea unui centrul pentru situații de urgența din Moinești, destinat medicilor de la Ambulanța.“In lupta cu pandemia de COVID-19, medicii de pe ambulanța sunt primii ajunși…

- In cadrul ședinței de indata a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc saptamana trecuta, autoritatea deliberativa a aprobat proiectul de hotarare pentru modificarea indicatorilor tehno-economici ai obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sarbi”, investiție care se realizeaza in…