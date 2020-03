FOTO – Arhiva Marți, 31 martie 2020, la sediul Companiei de Apa Someș S.A, a fost semnat cel de-al doilea contract de lucrari in infrastructura de apa ce va fi implementat in județul Cluj in cadrul proiectului european in valoare de 355,6 milioane de euro. Noua investiție, ce va debuta in perioada imediat urmatoare, vizeaza extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ si canalizare din municipiul Dej, precum și a celor de alimentare cu apa potabila din 12 localitați componente ale comunelor Bobalna și Recea Cristur. „Dincolo de beneficiile, evidente, ale acestor investiții in infrastructura…