- Guvernul va introduce forme de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa si pentru zona culturala privata. Anunțul a fost facut aseara de premierul Romaniei, Ludovic Orban, potrivit Agerpres. „Se dau bani- 20% din pierderea pe cifra de afaceri” „Zona HoReCa, intr-adevar, a fost foarte afectata. Dar si pentru…

- Guvernul Roman isi doreste ca extractia gazelor din zacamantul offshore Neptun Deep sa inceapa pana in 2025 si pregateste o propunere de modificare a Legii offshore, a declarat, joi, Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, citat de Agerpres. Dragan…

- "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 2 'Granturi pentru capital de lucru' din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar…

- Companiile de energie si gaze vor suporta costurile legate de racordarea la retea a noilor clienti, iar aceste costuri se vor regasi ulterior in factura consumatorilor, insa nu vor depasi 1% din tariful de distributie, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei…

- "Incep sa ma satur de atata prostie si impostura. In primul rand, nu e nimic gratis. Toti ceilalti consumatori vor suporta costurile. Daca e cineva in varful muntelui si vrea sa se conecteze, vor fi costuri de ordinul milioanelor de euro", a spus Razvan Nicolescu, potrivit Agerpres. In opinia…

- Guvernul a analizat in ședința de joi, in prima lectura, propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a institui o schema de ajutor de stat pentru suportarea integrala a valorii voucherelor acordate de operatorii de turism in contextul amanarii calatoriilor din timpul pandemiei…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat marti care sunt regulile care clientii si angajatii restaurantelor si cafenelelor trebuie sa le respecte in aceasta perioada.