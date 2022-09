Stiri pe aceeasi tema

Luni, 19 septembrie, la ora 11.00, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Consort iau parte la Funeraliile de Stat, la Abația Westminster, informeaza romaniaregala.ro.

Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la funeraliile de stat ale Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a organizate la Westminster Abbey din Londra.

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte au fost vazuți in Westminster plimbandu-se "incognito" cu ochelari de soare și adidași in preajma cozii de la sicriul Reginei Elisabeta a II-a, inainte de a se schimba in ținuta oficiala pentru a vizita Westminster Hall, potrivit Daily Mail.

Papa Francisc nu va fi prezent la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni la Westminster Abbey din Londra, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului, informeaza AFP.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni la funeraliile de stat ale Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra, transmite Administrația Prezidențiala.

Inmormantarea reginei Elisabeta va avea loc la Londra luni, 19 septembrie, iar la funeralii vor participa mai mulți lideri mondiali, membri ai familiilor regale și alți demnitari. Reuters face o trecere in revista a celor care și-au anunțat deja prezența, anunța Mediafax.

Funeraliile de stat ale Majestatii Sale Regina vor avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey, anunta BBC. Inainte de funeraliilor de stat, sicriul reginei va fi adus in Westminster Hall timp de patru zile, pentru a permite publicului sa ii aduca un omagiu, anunta Familia Regala, intr-un comunicat

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat pe larg vestea decesului Reginei Elisabeta a II-a.