Încep controalele în şcolile şi grădiniţele din Dolj Inspectorii scolari vor demara controalele in scolile si gradinitele din Dolj pentru a verifica stadiul pregatirilor pentru inceperea noului an scolar 2022-2023. Controalele vor incepe din 19 august. Inspectorii scolari spun ca vor urmari care este calitatea spatiilor de invatamant. Datele statistice arata ca in Dolj mai sunt unitati scolare din mediul rural cu grupuri sanitare in curte si fara apa curenta, dar conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj spune ca in localitatile respective trebuie rezolvate anumite probleme punctuale, pentru a se putea accesa programele de dezvoltare a infrastructurii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

