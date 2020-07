Stiri pe aceeasi tema

- Consultarile cu mediul asociativ pe cea de-a doua varianta a analizei swot a Planului National Strategic (PNS) 2021-2027, comunicata Comisiei Europene, vor incepe saptamana viitoare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Din cauza acestei…

- Premierul Ludovic Orban a avut, marti, consultari cu reprezentantii domeniului viticol, discutiile fiind axate pe identificarea masurilor de sprijin pentru acest domeniu dinamic din punctul de vedere al dezvoltarii la nivel national. ”Consultarile premierului Ludovic Orban cu reprezentanti…

- Romania va solicita Comisiei Europene aprobarea in vederea folosirii sumei de 27 de milioane de euro ramase neaccesate de sectorul vitivinicol si utilizarea acestor bani sub forma de scheme de ajutor celor afectati de pandemia de coronavirus din acest domeniu, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii…

- Comisiile de evaluare au intocmit pana in prezent procese verbale de constatare a pagubelor produse de seceta pe o suprafata de 1,3 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane care au fost insamantate in toamna anului trecut, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini a trimis o scrisoare deschisa ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, privind o serie recenta de modificari legislative, care dezavantajeaza micii producatori romani și avantajeaza produsele din import.Intrebarea-cheie adresata de…

- Programul de sustinere a crescatorilor de porci din rasele autohtone Bazna si Mangalita a fost schimbat in acest an la cererea crescatorilor, cu o formula mult mai simpla, astfel incat in trei ani de zile aceste rase sa nu fie considerate cu risc de abandon, a declarat, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri pentru a-i sprijini pe producatorii de lactate, care se confrunta cu o scadere abrupta a vanzarilor de lapte din cauza crizei coronavirusului, a apreciat Ministerul german al Agriculturii, transmite Reuters. Ministrul german al Agriculturii, Julia Kloeckner,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat marti ca a solicitat Comisiei Europene acordarea mai devreme a subventiilor in acest an, respectiv din luna septembrie, in contextul crizei create de pandemia de coronavirus. "Am facut demersuri la Comisie, nu numai noi, ci si alte…