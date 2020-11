Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Neamt a confirmat, duminica seara, intr-un comunicat, ca sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt a fost reconfigurata in ziua incendiului fara a fi solicitat aviz.

- Lucian Micu, managerul Spitalului Județean Piatra Neamț, susține ca acuzațiile care i se aduc cu privire la decizia de a muta secția ATI de la un etaj la altul in ziua in care a avut loc incendiul, sunt nefondate și ca astfel de practici sunt frecvente. “Nu este vorba de mutarea in secția noua, ci este…

- Ministrul Tranporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca o aeronava Tarom este pregatita pentru a-l transfera in strainatate pe medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț.

- Situația este ingrijoratoare la Galați pentru ca la secția de terapie intensiva pentru Covid-19 de la Spitalului Județean nu mai sunt locuri. Cadrele medicale au gasit o soluție de criza si au unit paturile de la terapie intensiva astfel incat sa incapa mai mulți pacienți. Secția de Terapie Intensiva…

- Consiliul Județean Vrancea a remis presei un comunicat, in care se arata ca managerul interimar al Spitalului Județean de Urgența Focșani este suparat ca Secția TBC este reabilitata! „Dupa ce nu a fost in stare sa puna in funcțiune timp de jumatate de an aparatul Real Time PCR achiziționat de CJ pentru…

- „Asta noapte (7/8 septembrie -n.r.) la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neam inima tatalui meu a cedat. In urma cu doua saptamini era internat la aceasta unitate sanitara cu diagnosticul de Covid. Corpul sau nu a raspuns la tratamentul facut si a fost nevoie sa fie internat pe Sectia ATI,…

Rostaș Valer, cel care l-a lovit pe Pedro Onaca (32 ani), tatal a 4 copilași, in noaptea de 15/16 august 2019, in zona Materna, producandu-i decesul acestuia, a fost condamnat in prima instanța la 8...

- Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova și candidat al Alianței pentru Prahova pentru un nou mandat la conducerea CJ, solicita Direcției de Sanatate Publica, Ministerului Sanatații și, nu in ultimul rand, Instituției Prefectului Prahova sa gaseasca soluții concrete, cat mai urgent,…