Incendiul din Parcul Naţional Yosemite a determinat închiderea principalelor zone frecventate de turişti Centrul Parcului National Yosemite a fost inchis miercuri din cauza unui puternic incendiu izbucnit in vestul regiunii, care a depasit in cursul noptii liniile de limitare a extinderii flacarilor, a umplut valea cu un nor gros de fum si i-a fortat pe vizitatori sa isi stranga corturile si sa fuga, informeaza Reuters. Vremea foarte calda, rafalele neregulate de vant si nivelul scazut de umiditate alimenteaza incendiul din zona Yosemite in timp ce alte zeci de focare sunt active pe Coasta de Vest a SUA unde temperaturile se vor mentine, joi, peste valoarea de 37 de grade Celsius in numeroase zone… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

