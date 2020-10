Incendiul de pe Muntele Kilimanjaro care arde de sapte zile este in mare parte sub control, a declarat sambata directorul general al Autoritatii pentru Parcurile Nationale din Tanzania (Tanapa), potrivit DPA. ''Datorita muncii depuse de diferiti responsabili si a ploii care a cazut in unele parti ale muntelui noaptea trecuta, am reusit sa tinem incendiul sub control in proportie de 99%'', a spus Allan Kijazi. ''Ceea ce a mai ramas acum sunt mici suprafete de tufisuri care mai fumega inca si ne ocupam de ele chiar la aceasta ora'', a adaugat acesta, adaugand ca un…