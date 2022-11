Incendiul de la centrul Remat din Chitila a fost stins după aproape 20 de ore Incendiul izbucnit ieri la depozitul de colectare și reciclare deșeuri din Chitila a fost stins abia in aceasta dimineața, dupa aproape 20 de ore, anunța pompierii din cadrul ISU București – Ilfov. Incendiul de la centrul Remat din Chitila a fost stins, sambata dimineața, dupa aproape 20 de ore de la izbucnirea acestuia. ISU București […] The post Incendiul de la centrul Remat din Chitila a fost stins dupa aproape 20 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

