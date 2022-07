Incendiu violent pe un drum național din Giurgiu. Un autotren s-a făcut scrum Un TIR ce circula pe DN 6 a luat foc, miercuri dupa-amiaza, pe șosea. Incendiul violent a distrus capul tractor și aproape jumatate din remorca. Din fericire, șoferul s-a salvat la timp. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 13.30, intre localitațile Stalpu și Valea Plopilor. Potrivit informațiilor ISU Giurgiu, șoferul tirului a fost ajutat sa coboare din cabina de un echipaj al Ambulanței, aflat in trecere prin locul respectiv in momentul in care s-a produs evenimentul. Barbatul a fost asistat medical, fara sa aiba nevoie de transport la spital. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESANr. 247 din 27.07.2022 Incendiu violent, pe DN 6 Un autotren a luat foc, in aceasta dupa amiaza, pe DN6, intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor. Soferul tirului a fost ajutat sa coboare din cabina de un echipaj al Ambulantei, aflat in trecere prin locul respectiv in momentul in…

- Etapa a 19-a a Turului Frantei a fost, desfașurata vineri, a fost perturbata de o manifestatie pasnica pe traseu. Incidentul a avut loc cu 157 de kilometri inainte de linia de sosire, relateaza L’Equipe, citata de news.ro. In calea sportivilor s-au asezat cativa ecologisti din miscarea Derniere Renovation,…

- Un incendiu violent a izbucnit, azi noapte intr o gospodarie din localitatea Oinacu, judetul Galati. Flacarile au cuprins anexele si, in scurt timp, s au extins la acoperisul casei, dar si la unul dintre vecini, fiind afectate doua proprietati. Potrivit ISU Galati, la fata locului au intervenit pompierii…

- Pompierii giurgiuveni au intervenit urgent duminica dupa-amiaza, cand un autoturism a cazut in Argeș, la barajul de la Mihailești. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. La apelul primit la 112 au raspuns pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Mihailești, care au ajuns rapid la fața…

- O femeie in varsta de 34 de ani si fetita acesteia in varsta de un an si cateva luni au fost transportate la un spital din Capitala in urma unui accident rutier intre doua autoturisme, pe DN 6, intre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa-amiaza…

- O femeie, in varsta de 34 de ani si fetita acesteia de un an si cateva luni au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs astazi, in jurul pranzului, pe DN 6, in judetul Giurgiu. Evenimentul a avut loc intre Ghimpati si Valea Plopilor, fiind implicate doua autoturisme.…

- Un autotren turcesc incarcat cu cateva sute de kilograme de masline s-a rasturnat, joi dupa-amiaza, in afara partii carosabile, pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti, informeaza ISU Giurgiu, citat de Agerpres . „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa-amiaza, dupa ce un autotren incarcat cu masline…

- O casa din localitatea Leșu a fost afectata joi dimineața de un incendiu puternic, din cauza unui coș de fum neprotejat termic. Pompierii au luptat cu flacarile aproape 3 ore. In jurul orei 3.00 dimineața, pompierii militari și voluntari au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa de locuit in…