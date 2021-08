Incendiu VIOLENT la un hotel din Giurgiu! Intervenția pompierilor pentru stingerea focului - Mai multe persoane, EVACUATE - VIDEO La fata locului au fost mobilizate 4 ASAS-uri, 1 APSII, 1 descarcerare si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului de pompieri Giurgiu si 2 ambulante SAJ, intervenind 19 subofiteri si 3 ofiteri.Au fost evacuate din hotel pana in acest moment 10 persoane, toate conștiente si cooperante. S-a impus aceasta masura (a evacuarii) din cauza degajarilor mari de fum, intrucat ardeau mase plastice si materiale textile in cantitați relativ mari.Persoanelor evacuate li s-au acordat ingrijiri medicale la fata locului, neimpunandu-se transportul vreuneia la spital pana in acest moment. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

