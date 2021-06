Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu urias a izbucnit, astazi, la un centru de colectare a deseurilor din Bucuresti. Zece masini de pompieri au fost trimis la fata locului, mai ales ca flacarile s-au extins si la o alta cladire,...

- Potrivit ISU Bucuresti – Ilfov, ard containere cu deseuri, cu extindere la alt corp de cladire (P+1), pe o suprafata de 500 de metri patrati. La fata locului actioneaza opt autospeciale de stingere, doua autoscari si echipaje SMURD. In interiorul cladirii se gasesc butelii si alte recipiente sub presiune,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, in București, pe Șoseaua Morarilor. Este vorba despre un depozit de cherestea. Potrivit primelor informații, focul se manifesta pe 200 de metri patrați, iar pompierii intervin cu 7 autospeciale. Flacarile sunt uriașe, iar fumul gros de vede…

- Sunt probleme la metroul din București, in aceasta dimineața. La stația de metrou 1 Mai s-ar fi desprins o placa din plafon și a cazut pe liniile de cale ferata, provocand totodata și un scurtcircuit. Conform surselor noastre, nu a fost nevoie de evacuarea calatorilor, insa circulația se desfașoara…

- Un incendiu violent a cuprins, vineri seara, halele fabricii de mobila din Reghin The post FOTO: Incendiu violent la fabrica de mobila din Reghin! Intervin pompierii din Mureș, Bistrița-Nasaud și Harghita appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Incendiu violent la fabrica de…

- (update) La moment, la fața locului pentru localizarea și lichidarea arderii sunt antrenați 60 de pompieri cu 15 unitați de tehnica, conform numarului sporit de intervenție de gradul III. Victime nu au fost raportate(Știrea inițiala) Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața, intr-un…

- Incendiu de proporții in aceasta dimineața in Capitala. Patru case s-au transformat in scrum, in Prelungirea Ferentari. Focul a izbucnit la una dintre cladiri, unde proprietarul depozitase materiale combustibile și gunoaie.

- Doua mașini au fost grav avariate, dupa ce s-au ciocnit la intersecția strazilor Nicolae Dimo și Alecu Russo din Capitala. Imagini de la fața locului au fost postate pe rețelele de socializare de catre mai mulți martori oculari.