Incendiu violent la o casă din Petriș Pompierii au intervenit timp de patru ore pentru stingerea incendiului in care au ars trei camere și acoperișul casei pe o suprafața de 300 de metri patrați. In ajutorul pompierilor de la Barvaza au venit cei de la SVSU Savarșin și Petriș. Mai mult de atat, din partea ISU HUNEDOARA a fost trimisa o autospeciala de stingere. Incendiul - care a izbucnit joi, 22 decembrie, spre seara - a pornit, spun pompierii, de la un cuptor de paine lasat nesupravegheat. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

