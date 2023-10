Incendiu violent la o casa de locuit din Topolog, judetul Tulcea (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mortal a avut loc noaptea trecuta pe raza comunei Malini, sat Poiana Marului, judetul Suceava. Potrivitt ISU Suceava este vorba despre o motocicleta intrata intr un cap de pod pe care se aflau doua persoane.Un barbat in varsta de 23 de ani, constient si cooperant a fost monitorizat…

- In urma cu putin timp prin apel la numarul unic de urgenta 112 pompierii Detasamentului Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs intr o gospodarie din localitatea Dunavatul de jos, comuna Murighiol, judetul Tulcea Doua autoturisme, o remorca, aproximativ…

- In urma cu putin timp un echipaj SMURD si unul pentru descarcerare din cadrul Detasamentului de Pompieri Tulcea au intervenit pentru scoaterea a doua persoane cazute in beciul locuintei, in municipiul Tulcea, in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112. La fata locului s au deplasat si doua echipaje…

- In perioada 9 10 septembrie 2023, pompierii militari din judetul Bihor au actionat pentru stingerea a patru incendii, unul dintre acestea producandu se la o locuinta din Oradea si trei, la terenuri virane din Tinca, Cheresig si Oradea. In perioada 9 10 septembrie 2023, pompierii militari din judetul…

- In data de 25 August 2023, in jurul orei 15:15, in urma unui apel primit la numarul unic de urgenta 112, pompierii militari au fost alertati despre faptul ca un autoturism care circula pe drumul national DN22A, in localitatea Nalbant, judetul Tulcea, a fost cuprins de flacari. La fata locului s a deplasat…

- Astazi, in jurul orei 15:30, prin apel la numarul unic de urgenta 112, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari din cadrul ISU Delta Tulcea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la aproximativ 300 de baloti de paie, in localitatea Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea. Catre locul interventiei s…

- Astazi, in jurul orei 16:00, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cherhana in localitatea Mila 23, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, catre locul interventiei s au deplasat 7 subofiteri din cadrului Pichetului de pompieri Nave operative…

- Accident in Giurgeni, judetul Ialomita, intre doua camioane care, ulterior, au luat foc. Mii de interventi ale pompierilor sunt amintite in randurile de mai jos. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat, printr un comunicat de presa, misiunile de urgenta la care pompierii au fost solicitati…