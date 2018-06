Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit astazi, pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unui bloc din orașul Teiuș. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea flacarilor intervine Detașamentul Aiud in colaborare cu SVSU Teiuș. Blocul este situat pe drumul Blajului, langa fosta fabrica de zahar. Blocul are parter și doua…

- In intervalul 27-29 mai, pompierii maramureseni au lichidat trei incendii. Duminica, 27 mai, pompierii din cadrul Garzii Bogdan Voda au lichidat un incendiu izbucnit la un cos de fum in localitaea Ieud. In urma incendiului a ars funinginea din cosul de evacuare al fumului. Pompierii sigheteni au intervenit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe bulevardul Tomis in zona Boema din Constanta. Din primele informatii pe casa scarii…

- Acoperișul unei anexe a ars în totalitate. Incendiul a avut loc în localitatea Pârjolteni, raionul Calarași. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit ca ca în anexa cu suprafața de 32 de metri patrați era depozitat fân și paie. Pentru lichidarea…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, sambata dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in oras. Acoperisul unui garaj a luat foc. Detasamentul din Aiud a intervenit cu doua autospeciale de stins incendii, o ambulanta SMURD si sase subofiteri. Potrivit ISU Alba, ardea acoperisul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova au intervenit joi la un incendiu care a izbucnit in curtea rafinariei Astra din Ploiesti. Focul se manifesta violent si cu degajare mare de fum.