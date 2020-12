Incendiu violent, într-un bloc din Colentina. Locatarii s-au autoevacuat pe schele Potrivit relatarilor de la fața locului, in interiorul apartamentului și pe casa scarii sunt degajari mari de fum. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat Pompierii au intervenit la fața locului cu 6 autospeciale, dar și echipaje de la Detașamentul Special de Salvatori. In prezent, se acționeaza pentru stingerea incendiului și verificarea apartamentelor invecinate in care a patruns fum. Angajații care se vor autorecenza la recensamantul din 2021 au dreptul la o zi libera Cum blocul este in reabilitare și sunt montate schele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un apartament de la etajul 6 al unui bloc din cartierul Colentina a fost cuprins de flacari, duminica dupa amiaza. La fața locului au intervenit 6 autospeciale de pompieri. La un moment dat, dupa lichidarea incendiului, un barbat de la etajul 5, sub apartamentul care a luat foc, a ieșit pe balcon și…

- Medicul a transmis ca debutul campaniei de vaccinare nu implica renunțarea la masurile de protecție sanitara. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat „Pe indivizi, pe fiecare persoana, cand se vaccineaza, pentru a avea imunitate dureaza…

- Un apartament de la etajul 6 al unui bloc din cartierul Colentina a fost cuprins de flacari, duminica dupa amiaza.Potrivit Realitatea PLUS, in interiorul apartamentului și pe casa scarii sunt degajari mari de fum. Pompierii au intervenit la fața locului cu 6 autospeciale, dar și echipaje de la Detașamentul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, intr-un bloc din cartierul bucureștean Colentina. ISU București-Ilfov a intervenit cu șase autospeciale.Un apartament amplasat la etajul 6 al blocului a luat foc. Conform ISU București-Ilfov, au fost semnalate degajari mari de fum, atat in interiorul apartamentului,…

- Specialiștii din cadrul grupului de lucru privind campania de vaccinare i-au spus ca gestul sau ar putea duce insa la speculații, a declarat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, invitat la Digi24. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat…

- Accident grav in centrul Capitalei. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un automobil. Impactul a avut loc cu puțin timp in urma, pe strada Ștefan cel Mare, in apropiere de cladirea Parlamentului.Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare de catre un martor ocular.

- O persoana a murit și alte cateva zeci au fost evacuate de pompieri, in urma unei explozii care s-a produs luni dimineața, intr-un bloc de pe Aleea Podul Giurgiului din București. Pompierii care au intervenit la fața locului l-au gasit pe proprietarul apartamentului in care a izbucnit explozia decedat. …

- Pompierii militari de la Radauți au intervenit, sambata, in comuna Horodnic de Sus, unde s-a anunțat ca un autoturism arde violent. Pompierii au gasit un autoturism de teren, la marginea drumului, in șanț, arzand generalizat. La fața locului nu a fost identificat șoferul sau vreo persoana care sa ...