Incendiu violent într-o fabrică, cel puţin 10 morţi Serviciul de pompieri a informat ca incendiul a izbucnit in jurul orei locale 17.45 (11.45 GMT) la o fabrica de ventilatoare din Gazipur, in apropierea capitalei Bangladeshului, si ca atunci cand au stins focul au gasit zece cadavre in cladire. Potrivit sefului serviciului de pompieri si aparare civila, Debashis Bardhan, este vorba de o cladire cu trei etaje si cu un singur punct de iesire si se presupune ca fabrica este ilegala, intrucat nu avea autorizatie contra incendiilor. Sursa a explicat ca cele zece cadavre au fost gasite la etajul al doilea si ca nu au mai existat alti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

