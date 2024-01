Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, la fabrica Fornetti din satul Hodoni, județul Timiș. Flacarile au cuprins aproximativ 2.000 de metri patrați, la fața... The post Incendiu puternic la fabrica Fornetti din Timiș. Pompierii aradeni, chemați in sprijin appeared first on Special Arad ·…

- Pompierii timișeni sunt in alerta dupa ce un incendiu de proporții a fost anunțat printr-un apel la 112. Flacarile au cuprins o hala a companiei Fornetti. „Astazi, 22 ianuarie 2024, la ora 16:04 am fost anunțați despre producerea unui incendiu la o hala de depozitare in satul Hodoni. Au fost alertate…

- Un incendiu de mari proporții a izbucnit, luni dupa-amiaza, la fabrica Fornetti, din Hodoni, județul Timiș. Din primele informații nu exista victime, dar incendiul se intinde pe aproximativ 2.000 de metri patrați, la fața locului fiind trimiși peste 60 de pompieri.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o garsoniera a unui bloc de locuințe din Deva. Pompierii au evacuat 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, iar o femeie a fost dusa la UPU Deva intoxicata cu fum, noteaza Mediafax.Pentru ca incendiul a fost localizat rapid, flacarile nu s-au…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o garsoniera a unui bloc de locuințe din Deva. Pompierii au evacuat 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, iar o femeie a fost dusa la UPU Deva intoxicata cu fum. Pentru ca incendiul a fost localizat rapid, flacarile nu s-au extins la apartamentele…

- Un incendiu a izbucnit la un apartament dintr-un bloc cu zece etaje de pe strada Predeal, din municipiul Arad. Pompierii s-au deplasat de urgenta la fata locului. Incendiul a izbucnit la un apartament situat la etajul 5 al cladirii. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina, vineri dimineața, la un incendiu care a izbucnit intr-un bloc de garsoniere de pe strada Jean Bart, din municipiul Suceava, informeaza Obiectiv de Suceava.Flacarile se manifestau in interiorul unei garsoniere, situata la etajul III al imobilului, iar…

- UPDATE 9:51 ISU Buzau anunța ca misiunea s-a incheiat. *ȘTIRE INIȚIALA In aceasta dimineața, șapte persoane au fost evacuate din locuințe, in urma unei avarii la o țeava de gaze, intr-o zona periferica a municipiului Ramnicu Sarat. ,,Pompierii militari buzoieni intervin in acest moment pentru asigurarea…