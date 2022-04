Incendiu uriaș în centrul Bucureștiului Pompierii intervin cu 10 autospeciale la un incendiu produs la un imobil situat pe Calea Moșilor, anunța ISU București – Ilfov. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o suprafața de aproximativ 300 de metri patrați, cu posibilitați de propagare. „Acționam cu 10 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o descarcerare, o autoscara de intervenție și salvare de la inalțime și un echipaj SMURD”, comunica ISU. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook și Google News ! The post Incendiu uriaș in centrul Bucureștiului appeared first on Romania Libera . Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

