- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu de casa in localitatea Someșu Rece - Uzina. „Apelul de urgența a venit in jurul orei 23:10, iar la fața locului s-a deplasat imediat echipajul de la Garda de Intervenție Gilau. Ulterior, forțele…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de amploare care a survenit in curtea interioara a unui supermarket din Cluj-Napoca, situat pe strada Alexandru Vaida Voievod. Din primele informații, s-au aprins paleții de la Auchan (Iulius Mall). ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- In aceasta dimineața a izbucnit un incendiu la un operator economic situat in apropiere de Parcul Industrial, Tetarom III. Pompierii clujeni au intervenit in dimineata de marti, 5 decembrie, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la un operator economic de pe raza localitații Juc-Herghelie din…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari in urma cu cateva momente in localitatea Feleacu. Pompierii clujeni intervin la fața locului, iar traficul este oprit in acest moment ambele direcții de mers. “Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu…

- In aceasta seara, un accident rutier a avut loc pe raza localitații Jucu de Mijloc. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, alaturi de un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Gherla, intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Jucu de Mijloc. In accident…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a stinge o mașina de spalat rufe dintr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de locuințe, de pe strada Ialomiței din municipiul Cluj-Napoca. Din fericire, nu au fost persoane care sa solicite consult…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Oașului din Cluj Napoca. Au implicate cinci autoturisme, iar trei persoane au fost transportate la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Oașului. Echipajele noastre…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit pe strada Bucegi din Cluj Napoca. Din fericire, incendiul nu este unul de mare amploare, acesta manifestandu-se la balconul unui apartament de la etajul VI. Nu a fost nevoie de evacuarea persoanelor și nu au fost inregistrate victime. „Pompierii din cadrul…