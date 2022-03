Incendiu puternic la uzina Dacia Un incendiu puternic a izbucnit vineri, 18 martie, la uzina Dacia Mioveni. Zeci de angajați au fost evacuați, relateaza Realitatea de Argeș Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit pe sectia CAROSERIE. In momentul de fața, mai mulți angajați sunt evacuați pentru inlaturarea oricarui incident. La fața locului s-au deplasat pompierii cu autospeciale de stingere cu apa și spuma, și o ambulanta. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bloc de locuit din Kiev și o uzina au fost bombardate. Autoritațile publice locale acuza militarii ruși pentru faptul ca s-ar face vinovați de atac. Un obuz a lovit cladirea de locuit, pompierii fiind alertați la ora 5:09, informeaza pompierii ucraineni. Cele mai afectate au fost primele…

- Un incendiu a izbucnit, marti, seara, 22 februarie, intr-o garsoniera situata la etajul III al unui bloc de locuinte din strada Nicolae Iorga, municipiul Piatra Neamt. Un barbat in varsta de 57 de ani care se afla in garsoniera in momentul in care au izbucnit flacarile a fost evacuat de pompieri si…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. 20 de oameni au fost evacuați, informeaza Mediafax. ISU București Ilfov intervine la un incendiu izbucnit intr-un apartament situat pe strada Soldat Ilie Mihail din sectorul 5 al Capitalei.Incendiul se manifesta…

- Atenționare meteo: GER și vant puternic pana joi. Temperaturile coboara pana la -18 grade Atenționare meteo: GER și vant puternic pana joi. Temperaturile coboara pana la -18 grade Meteorologii au emis mai multe avertizari și coduri de vreme severa in mai multe zone din țara. Noaptea de miercuri spre…

- Noua masini au fost avariate in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, intr-o cladire dezafectata din Slatina. Potrivit pompierilor din Slatina, incendiul a izbucnit pe strada Pitești, la o cladire dezafectata, informeaza Mediafax.Cladirea, cu suprafața de peste…

- Trei case si doua anexe gospodaresti au fost cuprinse de flacari pe o suprafața de aproximativ 450 de metri patrați, intr-o zona in care unele locuințe au fost inchiriate turiștilor pentru perioada sarbatorilor. ISU Brasov a intervenit cu 11 autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea incendiului.…

- Pompierii au intervenit de cu 4 autospeciale de stingere, iar din informațiile vecinilor au aflat ca in apartamentul in care a izbucnit focul se afla și o femeie de 80 de ani. Din fericire, aceasta a fost salvata, dar s-a ales cu o fractura la picior.Alte 9 persoane au fost evacuate, 3 dintre ele avand…

- Pompierii au intervenit de cu 4 autospeciale de stingere, iar din informațiile vecinilor au aflat ca in apartamentul in care a izbucnit focul se afla și o femeie de 80 de ani. Din fericire, aceasta a fost salvata, dar s-a ales cu o fractura la picior.Alte 9 persoane au fost evacuate, 3 dintre ele avand…