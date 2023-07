Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Polonia intentioneaza sa intervina in conflictul din Ucraina sub umbrela NATO. In cadrul unei intalniri online cu membri permanenți ai Consiliului rus de Securitate, Putin a declarat ca Polonia incearca sa formeze o coaliție sub umbrela Alianței Nord-Atlantice…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat ca vremea se va schimba radical in toata țara. Dupa un val de canicula, in aproape toata țara va ploua, iar temperaturile vor fi in scadere.”Vorbim in continuare, la nivelul țarii noastre, de fenomene de instabilitate…

- Forțele Moscovei se retrag in estul și sudul Ucrainei in urma contraofensivei Kievului, a declarat vineri șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia.Comentariile contrazic evaluarile recente ale președintelui rus Vladimir Putin, potrivit carora Ucraina a suferit pierderi "catastrofale" și ca exista…

- Paradoxul romanesc - Sunt mai multe carduri bancare decat locuitori, Dar doi romani din cinci nu are nici acum card bancarIn Romania, numarul cardurilor bancare aflate in circulatie depaseste numarul locuitorilor adulti, in timp ce doi locuitori din cinci nu poseda nici acum un card bancar. CITESTE…

- Un cutremur foarte puternic s-a produs, joi dimineața, in Marea Neagra. Seismul cu magnitudinea 5 grade pe scara Richter s-a produs la ora 5.42, informeaza Mediafax.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 5.42 in Marea Neagra.…

- Situația din Belgorod, la granița de Nord-Est dintre Ucraina și Rusia este tot confuza. Rușii susțin ca au curațat zona de sabotorii ucraineni care s-au infiltrat acolo cu tehnica americana, in timp ce ucrainenii susțin ca nu nici o responsabilitate și ca atacurile sunt opera unor ruși care vor sa scape…

- Pompierii din Bucuresti intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu produs la o biserica situata pe bulevardul Basarabia, numarul 2, informeaza Rador.Se actioneaza la fața locului cu opt autospeciale cu apa si spuma, cu doua autoscari si o unitate de descarcerare. CITESTE SI Informația…

- Suntem in ziua 434 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia a lansat o a treia runda de atacuri pe timpul nopții asupra Kievului in șase zile, au declarat autoritațile orașului miercuri dimineața, dar sistemele de aparare aeriana au distrus toate dronele, fara a se raporta…