- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu la Therme București. Primele informații arata ca pompierii au intervenit de urgența la centrul de recreere din Balotești, Ilfov, cu 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, descarcerare, un echipaj SMURD și o scara.

- Zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui incendiu care a izbucnit, azi noapte, intr-un bloc din municipiul Arad. 5 dintre victime au fost transportate la spital.Incendiul a pornit intr-o garsoniera de la etajul II al unui bloc de pe strada Predeal, existand mari degajari de fum…

- Serviciile de paza si supraveghere de la santierul Catedralei Nationale din Capitala efectueaza verificari dupa ce pe internet au aparut imagini cu o persoana care a sarit cu parasuta in interiorul cladirii, concluzia fiind ca aceasta a patruns fraudulos in lacasul de cult. Potrivit Departamentului…

- Un miros de fum a fost sesizat joi dimineața in tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, in jurul orei 04.45. Metrorex a transmis, citat de News.ro , ca acesta a fost cauzat de deteriorarea unui izolator aflat intre sina de alimentare cu energie si calea de rulare. In urma incidentului,…

- Un incendiu puternic a izbucnit marti seara in sectorul 6 al Capitalei, in cartierul Militari, la un service auto. Suprafata cuprinsa de flacari este de aproximativ 100 mp. Flacarile sunt vizibile de la mare distanta, relateaza tvr.ro.

- Patru autospeciale de stingere din cadrul ISU Cluj intervin in aceste momente la un incendiu care a cuprins un apartament situat la etajul 2 al unui bloc de locuințe cu patru nivele, de pe strada Stejarului, localitatea Florești.„La fața locului au fost dislocate patru autospeciale pentru stins incendii,…

- Pompierii au dus o lupta crancena joi dupa masa pana noaptea tarziu in cazul incendiului de la fosta fabrica de țigari situata pe drumul Sacalazului. Și in aceste momente la fața locului mai este prezent un echipaj ISU pentru stingerea ultimelor focare mocnite. Suprafața incendiata este de aproximativ…

- :Pompierii, solicitati la incendii in Tulcea.Au intervenit 15 subofiteri cu doua autospeciale si o autoscara. In urma incendiului au ars partial o barca cu motor, un motoscuter si aproximativ 40 mp din acoperis.Sarinasurf au intervenit 20 de subofiteri si 2 voluntari ai SVSU Murighiol cu 4 autospeciale…