- Mai multe echipaje de pompieri intervin vineri dupa-amiaza la un puternic incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Dragoiești.Flacarile au cuprins o casa și patru anexe gospodarești (depozit de furaje, grajd, șura și o magazie) pe o suprafața insumata de 350 de mp.Pompierii militari și cei ...

- Un barbat in varsta de 37 de ani a murit, iar tatal sau, de 73 de ani a fost ranit, in urma unui incendiu produs la locuinta lor din judetul Botosani, pompierii precizand ca focul ar fi fost pus intentionat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani a anuntat ca pompierii au fost sesizati marti,…

- Trei masini parcate in Ploiesti au fost afectate, luni seara, de un incendiu. Focul a pornit de la unul dintre vehicule si s+a extins la celelalte.Pompierii din Prahova au intervenit, luni seara, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o masina, pe o strada din Ploiesti, conform News.ro. CITESTE…

- Un apel la 112 anunța un posibil incendiu la Galeria Mall. Pompierii aradeni se deplaseaza la locație. „Posibil incendiu(iese fum de la parter)in incinta de... The post Posibil incendiu in incinta Galeria Mall. Focul ar fi pornit de la o țigara aprinsa aruncata la intamplare appeared first on Special…

- Focul a izbucnit la bucataria unde se pregateau preparatele pentru 1 mai. Mai mulți turiști erau așteptați in aceasta zona cu in minivacanța.Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile. In acel moment in bucatarie erau patru persoane, iar cea mai probabila cauza este un scurt circuit…

- VIDEO| INCENDIU puternic la o BRUTARIE din Campeni: Focul a cuprins și un magazin și 2 garaje. Au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale INCENDIU puternic la o BRUTARIE din Campeni: Focul a cuprins și un magazin și 2 garaje. Au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale Un incendiu a izbucnit…

- Pompierii din judetul Alba intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua locuinte din localitatea Pianu de Sus. Focul se manifesta generalizat la cele doua case, existand pericol de extindere a la treia. Pompierii din Sebes si de la Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervin pentru…

- INCENDIU in localitatea Sebeșel. Focul a cuprins o locuința și o anexa gospodareasca Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 02:30, in localitatea Sebeșel din comuna Sasciori. Focul a cuprins o locuința și o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș…