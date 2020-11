Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80%…

- Sapte pacienti internati la sectia ATI a spitalului judetean Neamt din Piatra Neamt au murit sambata seara in urma unui incendiu care a afectat sectia unitatii spitalicesti. Alte doua persoane, una fiind medic, sunt in stare grava. in total, 16 pacienti erau internati in cele doua saloane ale sectiei…

- Sapte pacienti intubati au decedat Un incendiu a izbucnit sambata seara, 14 noiembrie, la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt. Sapte pacienti intubati au decedat. Din primele informatii, incendiul s-a manifestat foarte puternic la sectia de Terapie Intensiva, unde se afla internate mai multe…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensiva, acolo unde sunt internați mai mulți pacienți cu COVID-19. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fața locului.Incendiul se manifesta cu flacara și degajare mare de fum, anunța ISU. Din cauza numarului…

- Potrivit IGSU, sunt sase victime: 4 adulti si 2 minori. Au murit doua persoane, adica un adult si un minor, iar patru sunt ranite. ”Din informatiile preliminare, sunt 6 victime, din care 1 decedata si 5 ranite. Pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost activat Planul Rosu de Interventie”,…

- Pompierii clujeni desfașoara, incepand de aseara, o interveție mai deosebita pentru stingerea unui incendiu, care a cuprins o stiva de resturi vegetale și lemnoase, situata pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca.

- Pompierii clujeni au interveni azi noapte dupa un camion s-a aprins în mers pe raza localitații Gilau. „O intervenție mai aparte a fost desfașurata în aceasta noapte de pompierii din trei subunitați de intervenție a ISU Cluj. În jurul orei…

- Un incendiu a avut loc, in aceasta dimineața, in caza unor batrani din Piatra-Neamț! Din fericire, aceștia au ieșit la timp din locuința, pentru a-și salva viețile, insa au fost raniți. Pompierii au identificat sursa flacarilor.