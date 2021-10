Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la o manastire din Agigea, judetul Constanta, focul manifestandu-se la o cladire pentru cazare. La fața locului au ajuns 15 autospeciale de pompieri. Focul a izbucnit la acoperisul cladirii in care se aflau spatiile de cazare, anunța reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta. „Este o interventie de amploare. Actionam pentru localizarea si lichidarea incendiului la acoperisul manastirii. Actionam cu 15 autospeciale, dintre care sapte cu apa si spuma si doua autoscari. Situatia este sub control, nu avem victime. Am primit in…