Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, intr-un aparament de pe Șoșeaua Colentina 62, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. In locuința nu au fost gasite persoane. Pentru a stinge incendiul au fost implicate opt autospeciale de stingere, trei autospeciale SMURD, o autospeciala de descarcerare, o autoscara și Detașamentul Special de Salvatori. „Incendiul este localizat, nu au fost identificate persoane in apartamentul afectat de incendiu. Se verifica in continuare la etajele superioare”, anunța ISUBIF. Știre in curs de actualizare The post Incendiu puternic intr-un…