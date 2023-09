Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii vranceni au fost solicitați sa intervina la un inecendiu izbucnit in aceasta dupa-amiaza la un depozit de materiale reciclabile din Slobozia Cioraști. Ciuperca de fum dens a fost vazuta de pe Șoseaua Vrancei. ,,Cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 4 autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dupa-amiaza, in satul Balteni, comuna Conțești, unde au luat foc mase plastice și vegetație uscata. Flacarile au cuprins o suprafața de aproximativ 200 metri patrați. Dupa ajungerea la locul intervenției, echipajele de pompieri au constatat faptul ca ard aproximativ…

- Patru barbați sunt raniți, unul dintre ei in stare critica, dupa un incendiu care a izbucnit la un depozit de lemn și carburant, in localitatea Eremitu, județul Mureș. Autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert, din cauza fumului dens.

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit din zona Glina, iar autoritațile au emis mesaje RO-Alert de poluare. Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta seara, la un depozit de mase plastice si carton din localitatea Glina. Focul se manifesta pe o suprafata de 500 de metri patrati. Coloana de fum…

- FOTO - Incendiu puternic in Ilfov: depozit in flacari, cu degajari mari de fumUn incendiu puternic are loc in aceste momente in Glina, Ilfov. Un depozit a luat foc, iar cei de la ISU intervin de urgența pentru lichidarea flacarilor. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit…

- PERICOL… Un incendiu izbucnit in aceastra seara in localitatea Tomșa, comuna Hoceni, a pus in pericol mai multe proprietați din vecinatate! Trei echipaje ale pompierilor hușeni, cu autospecialele din dotare, s-au deplasat in cel mai scurt timp la fața locului, pentru a stavili valvataia și a limita…

- Un incendiu puternic are loc, joi, la o hala de depozitare calculatoare, din Ungheni, județul Mureș. Din cauza degajarii mari de fum, a fost transmis un mesaj Ro-Alert.Incendiul la hala de depozitare calculatoare se manifesta pe o suprafața de 1000 mp cu degajari mari de fum, informeaza Mediafax.…